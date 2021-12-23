Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися

фото еп

Засідання акціонерів "Укрнафти" 23 грудня не відбулося – на ньому могли розглянути питання розділення активів.

Про це голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів після брифінгу 23 грудня.

На засідання могли винести питання розділення активів між НАК "Нафтогаз" та представниками акціонерів групи "Приват".

Це не вперше, коли збори не відбуваються. Через відсутність кворуму за відсутності "Нафтогазу" та "Привату" збори скасували 30 листопада.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо розділення Укрнафти не ухвалено, проте без цього є ймовірність програшу "Нафтогазу" у справі проти "Укрнафти" щодо стягнення 9 млрд кубів газу.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планує до кінця року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.

За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.

Економічна правда