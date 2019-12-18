Россия не смогла обжаловать возмещение убытков за захват активов "Укрнафты" в Крыму

Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафты".

Об этом сообщает пресс–служба "Укрнафты".

12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

"Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении крайней мере этого решения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить "Укрнафту" возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", – говорится в заявлении.

Напоминаем:

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафта".

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины.

50% + 1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Украинские инвесторы начали крайней мере восемь инвестиционных арбитражей против России на основании соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 ("Инвестиционное соглашение").

Инвестиционные иски, в частности, подали "Нафтогаз" вместе с дочерними компаниями, Ощадбанк, аэропорт "Бельбек", Игорь Коломойский, ПриватБанк, "Укрнафта".

26 декабря Ощадбанк стал первой государственной компанией, которая выиграла крымский арбитраж против России. Суд определил банку компенсацию в размере около 1,3 млрд долл, и на эту сумму ежедневно начисляется пеня в размере почти 100 тыс долл.

Насколько успешными были судебные процессы в международном арбитраже для Украины в 2018 году и чего ждать в этом году, читайте в статье на ЭП: Крымские активы, война с Газпромом и другие споры. Что Украина выиграла / проиграла в судах

Экономическая правда