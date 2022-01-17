"Укрнафта" назвала нову дату зборів щодо поділу компанії з Коломойським

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ПАТ "Укрнафта" оголосило про проведення позачергових зборів акціонерів компанії 17 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Відповідно до проєкту порядку денного зборів, акціонерам знову запропонують розглянути питання про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "Нафта-Актив", єдиним учасником якого є ПАТ "Укрнафта".

Нагадуємо:

Засідання акціонерів "Укрнафти" 23 грудня 2021 року не відбулося – на ньому могли розглянути питання розділення активів.

Це не вперше, коли збори не відбуваються. Через відсутність кворуму за відсутності "Нафтогазу" та "Привату" збори скасували 30 листопада.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо розділення Укрнафти не ухвалено, проте без цього є ймовірність програшу "Нафтогазу" у справі проти "Укрнафти" щодо стягнення 9 млрд кубів газу.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планував до кінця 2021 року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.

За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій.

Економічна правда