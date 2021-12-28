"Укрнафта" намагалася вибірково виплатити дивіденди, держоргани заблокували процес

укрнафта

23 грудня "Укрнафта" заявила про виплату дивідендів. У Нацдепозитарії виявили, що переведеної суми замало, щоб виплатити кошти міноритаріям. Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу.

Джерела: "Укрнафта", НКЦПФР, засновник інвесткомпанії Універ Тарас Козак.

"Укрнафта, контрольована нині модним олігархом (Ігорем Коломойським – ред), не любить чесно виплачувати дивіденди. Переважно належні прибутки отримували лише пов‘язані з Коломойським офшори та держава. Тисячам міноритарних інвесторів, пересічним громадянам України платили дірку від бублика. Лише через судові позови деякі з них отримували законні дивіденди. Це тривало багато років", – написав Козак.

За його словами, цьогоріч "Укрнафта" намагалася діяти аналогічним чином. В Національний депозитарій, який є платіжним агентом дивідендів, надійшли кошти для вибіркових акціонерів.

"НДУ не потрапив у розставлену пастку і відмовив Укрнафті у її незаконній вимозі. НКЦПФР підтримала Нацдепозитарій і захистила права міноритарних інвесторів", – пояснив Козак.

Нагадуємо:

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планує до кінця року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.

За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.

Економічна правда