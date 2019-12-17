Касові збори Disney у 2019 році перевищили рекордні для кіностудій 10 мільярдів доларів

Касові збори кіностудії Walt Disney з початку 2019 року перевищили 10 міляьрдів доларів після того, як мультфільм "Холодне серце-2" заробив у світовому прокаті 1,032 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на MarketWatch.

Зазначається, що Disney стала першою кіностудією, яка показала такий результат за один рік.

При цьому, Walt Disney побила власний рекорд 2016 року, коли касові збори кінокомпанії становили 7,6 млрд доларів.

У 2019 році мультфільм "Холодне серце-2" став шостою стрічкою кіностудії, яка зібрала в прокаті більше 1 мільярда доларів, після фільмів "Месники. Фінал (2,7 млрд доларів), "Король Лев" (1,6 млрд доларів), "Алладін" (1,032 млрд доларів) та мультфільму "Історія іграшок 4" (1,074 млрд доларів).

Водночас, у доходах Disney не враховуються збори від прокату фільму "Людина-павук: Далеко від дому" (1,131 млрд доларів), оскільки права на персонажа належать компанії Sony.