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Netflix прогнозує слабке зростання кількості підписників: акції впали на 20%

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:35
 
getty images

Сервіс потокового відео Netflix оцінив зростання підписників у першому кварталі 2022 року майже втричі нижче за очікування аналітиків - акції Netflix упали на 19%.

Про це пише WSJ.

Компанія прозвітувала, що в останньому кварталі 2021 року підписала 8,3 млн нових користувачів.

За власними прогнозами платформи, вона мала додати 8,5 млн підписників. За даними FactSet, консенсус-прогноз аналітиків з Уолл-стріт становив 8,3 млн передплатників.

Водночас у першому кварталі 2022 року компанія планує додати 2,5 млн передплатників (рік тому компанія додала 4 млн платних користувачів за цей же період).

При цьому, за оцінками StreetAccount, аналітики чекали 6,93 млн передплатників у першому кварталі 2022 року.

Зростання, за оцінкою компанії, буде стримувати вплив пандемії COVID і проблеми з відновленням економіки в різних країнах світу.

З початку 2022 року акції Netflix впали майже на 16%.

"Зростання передплатників Netflix сповільнилося після вибухового зростання у 2020 році на тлі пандемії, яка змусила людей проводити більшу частину свого часу вдома", - пише газета.

Аналітики очікують, що більша частина зростання Netflix у 2022 році припадатиме на міжнародних глядачів, а для залучення нової аудиторії Netflix більше витрачатиме на цих ринках.

Економічна правда

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