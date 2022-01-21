Netflix прогнозує слабке зростання кількості підписників: акції впали на 20%
Сервіс потокового відео Netflix оцінив зростання підписників у першому кварталі 2022 року майже втричі нижче за очікування аналітиків - акції Netflix упали на 19%.
Про це пише WSJ.
Компанія прозвітувала, що в останньому кварталі 2021 року підписала 8,3 млн нових користувачів.
За власними прогнозами платформи, вона мала додати 8,5 млн підписників. За даними FactSet, консенсус-прогноз аналітиків з Уолл-стріт становив 8,3 млн передплатників.
Водночас у першому кварталі 2022 року компанія планує додати 2,5 млн передплатників (рік тому компанія додала 4 млн платних користувачів за цей же період).
При цьому, за оцінками StreetAccount, аналітики чекали 6,93 млн передплатників у першому кварталі 2022 року.
Зростання, за оцінкою компанії, буде стримувати вплив пандемії COVID і проблеми з відновленням економіки в різних країнах світу.
З початку 2022 року акції Netflix впали майже на 16%.
"Зростання передплатників Netflix сповільнилося після вибухового зростання у 2020 році на тлі пандемії, яка змусила людей проводити більшу частину свого часу вдома", - пише газета.
Аналітики очікують, що більша частина зростання Netflix у 2022 році припадатиме на міжнародних глядачів, а для залучення нової аудиторії Netflix більше витрачатиме на цих ринках.
Економічна правда
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