Amazon купує голівудську студію Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 мільярдів доларів

Amazon та Metro-Goldwyn-Mayer офіційно анонсували угоду про злиття, за якою Amazon придбає MGM за 8,45 млрд доларів.

Про це пише Variety.

Зазначається, що Metro-Goldwyn-Mayer, якій належать права на серію фільмів про Джеймса Бонда, доповнить Amazon Studios, яка переважно зосереджена на виробництві телевізійних програм.

"Компанія Amazon допоможе "зберегти спадщину та каталог фільмів MGM" та забезпечить клієнтам ширший доступ до наявних робіт", - цитує видання прес-реліз компаній.

"Угода MGM є другим за величиною придбанням Amazon, після купівлі Whole Foods у 2017 році за 13,7 млрд дол.

Вартість покупки включає взяття на себе боргу MGM. MGM продовжуватиме працювати як марка під брендом Amazon", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Американський гігант Amazon веде перемовини щодо придбання голівудської студії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за 9 мільярдів доларів – це дозволить значно посилити стрімінґовий сервіс компанії.

що MGM Holdings, материнська компанія MGM Studios, шукала шляхи продажу студії з минулого року. Студія працює майже 100 років – з 1924 року.

Економічна правда