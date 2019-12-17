Кассовые сборы Disney в 2019 году превысили рекордные для киностудий 10 миллиардов долларов

Кассовые сборы киностудии Walt Disney с начала 2019 года превысили 10 миляьрдив долларов после того, как мультфильм "Холодное сердце-2" заработал в мировом прокате 1,032 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на MarketWatch.

Отмечается, что Disney стала первой киностудией, которая показала такой результат за один год.

При этом, Walt Disney побила собственный рекорд 2016 года, когда кассовые сборы кинокомпании составляли 7,6 млрд долларов.

В 2019 году мультфильм "Холодное сердце-2" стал шестой лентой киностудии, которая собрала в прокате более 1 миллиарда долларов, после фильмов "Мстители. Финал (2,7 млрд долларов)," Король Лев "(1,6 млрд долларов), "Алладин" (1,032 млрд долларов) и мультфильма "История игрушек 4" (1,074 млрд долларов).

В то же время, в доходах Disney не учитываются сборы от проката фильма "Человек-паук: Далеко от дома" (1,31 млрд долларов), поскольку права на персонажа принадлежат компании Sony.