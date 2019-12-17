56% українців проти легалізації азартних ігор – опитування

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 56 % українців не підтримують легалізацію азартних ігор в Україні.

Джерело: опитування КМІС з 19 листопада по 13 грудня 2019 року

Дослівно: "На запитання "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу" 56 % опитаних відповіли, що повністю не підтримують. Ще 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу 18%".

Деталі: Респондентів також питали про те, які ігри із наведеного для них списку все-таки можуть бути дозволені в Україні легально: 50% опитаних вважають, що це можуть бути лотереї; 22% - букмекерські ставки; 19% обрали у цьому списку казино; 37% - зазначили, що жодна із азартних ігор не може бути легалізована в Україні.

Крім того, 52% респондентів ставляться негативно до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи президента – у 35% респондентів.

Водночас, 62% респондентів знають, що на розгляді в парламенті є одночасно кілька законопроєктів щодо легалізації грального бізнесу.

Опитування КМІС проводилося з 19 листопада по 13 грудня 2019 року в рамках всеукраїнського дослідження "Думки і погляди населення України (Омнібус)". Польовий етап дослідження тривав з 1 по 12 грудня 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2043 анкети. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 12%, 1,4% — для показників близьких до 5%. Читайте також: "Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Українська правда