56% украинцев против легализации азартных игр – опрос

По результатам исследования Киевского международного института социологии, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.

Источник: опрос КМИС с 19 ноября по 13 декабря 2019

Дословно: "На вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса "56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Еще 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18%".

Детали: Респондентов также спрашивали о том, какие игры с приведенного для них списка все-таки могут быть разрешены в Украине легально: 50% опрошенных считают, что это могут быть лотереи; 22% - букмекерские ставки; 19% выбрали в этом списке казино, 37% - отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.

Кроме того, 52% респондентов относятся отрицательно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе президента - в 35% респондентов.

В то же время, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте есть одновременно несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.

Опрос КМИС проводился с 19 ноября по 13 декабря 2019 года в рамках всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)". Полевой этап исследования проходил с 1 по 12 декабря 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которая контролируется Украиной. В результате полевого этапа были собраны 2043 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Читайте также: "Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Украинская правда