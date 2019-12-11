ДБР провело обшуки вдома у екс-президента Укрбуд

Слідчі Державного бюро розслідувань у Києві провели санкціоновані обшуки за місцем проживання народного депутата 8-го скликання.

Джерело: прес-служба ДБР

Дослівно: "Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень".

Деталі: В ДБР вказують, що у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання.

За заними "Української правди" йдеться про Максима Микитася.

Слідство вказує, що одна особа з числа тих, з ким укладалися договори, померла до підписання документу.

Крім того, у осіб, з якими ніби то підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи.

Справа кваліфікована за статтями легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України); підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Передісторія:

В жовтні стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання 200 мільйонів гривень народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем.

Українська правда