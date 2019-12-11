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ГБР провело обыски дома у экс-президента Укрбуд

Среда, 11 декабря 2019, 16:40

Следователи Государственного бюро расследований в Киеве провели санкционированные обыски по месту жительства народного депутата 8-го созыва.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен".

Детали: В ГБР указывают, что в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата 8-го созыва.

По даннім "Украинской правды", речь идет о Максиме Микитасе.

Следствие указывает, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа.

Кроме того, у лиц, которым якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.

Дело квалифицировано по статьям легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Предыстория: В октябре стало известно, что Государственное бюро расследований проверяет возможном отмывании 200 млн гривен народным депутатом 8 созыва Максимом Микитасем.

Украинская правда

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