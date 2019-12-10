Із 300 аграрних держпідприємств 3 виявилися неіснуючими – Мінекономіки

У Мінекономіки заявили, що 3 держпідприємства аграрного спрямування, які перебували у відомстві колишнього Мінагро, виявилися неіснуючими, ще одне - приватним.

Про це у Facebook написав заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта.

Невідповідність виявили під час передачі державних аграрних підприємств у підпорядкування Фонду держмайна для їхньої подальшої приватизації.

"Тепер розбиратимемось, як так взагалі може бути. Це до питання про спроможність державного апарату хоча б слідкувати за 3733 держпідприємствами. Про ефективність управління такою кількістю організацій мова взагалі не йде", - додав Кухта.

Нагадаємо:

Заступник міністра економіки Павло Кухта назвав першу п'ятірку підприємств на приватизацію - Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська".

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Економічна правда