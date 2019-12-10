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Из 300 аграрных госпредприятий 3 оказались несуществующими – Минэкономики

Вторник, 10 декабря 2019, 12:02

В Минэкономики заявили, что 3 госпредприятия аграрного направления, которые находились в ведомстве бывшего Минагро, оказались несуществующими, еще одно - частным.

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики Павел Кухта.

Несоответствие обнаружили во время передачи государственных аграрных предприятий в подчинение Фонда госимущества для их последующей приватизации.

"Теперь будем разбираться, как так вообще может быть. Это к вопросу о возможности государственного аппарата хотя бы следить за 3733 госпредприятиями. Об эффективности управления таким количеством организаций речь вообще не идет", - добавил Кухта.

Напомним:

Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская".

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Экономическая правда

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агросектор Минэкономики приватизация
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