Из 300 аграрных госпредприятий 3 оказались несуществующими – Минэкономики

В Минэкономики заявили, что 3 госпредприятия аграрного направления, которые находились в ведомстве бывшего Минагро, оказались несуществующими, еще одно - частным.

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики Павел Кухта.

Несоответствие обнаружили во время передачи государственных аграрных предприятий в подчинение Фонда госимущества для их последующей приватизации.

"Теперь будем разбираться, как так вообще может быть. Это к вопросу о возможности государственного аппарата хотя бы следить за 3733 госпредприятиями. Об эффективности управления таким количеством организаций речь вообще не идет", - добавил Кухта.

Напомним:

Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская".

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Экономическая правда