У Мінекономіки назвали першу п'ятірку об'єктів на приватизацію
Заступник міністра економіки Павло Кухта назвав першу п'ятірку підприємств на приватизацію - Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська".
Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.
На питання, що у Кабміні планують робити з боргами ОПЗ перед компаніями Фірташа, Кухта відповів:
"Цей борг заважає не тільки продажу, він заважає нормальному функціонуванню заводу. Проблемні борги - це випадок не тільки ОПЗ. У багатьох ДП високе боргове навантаження, багато з них є учасниками судових процесів".
Відповідаючи на питання, чи готовий Кабмін взяти зобов'язання ОПЗ на себе, заступник міністра заявив:
"З ОПЗ працює інвестиційний радник. Він запропонує нам варіанти".
Читайте також інтерв'ю: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200
Нагадаємо:
У Фонді держмайна заявили, що очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.
Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.
В липні Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.
На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.
Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.
Читайте також: Радник з приватизації ОПЗ: Завод ризикує перетворитися на купу металобрухту
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua