У Мінекономіки назвали першу п'ятірку об'єктів на приватизацію

Заступник міністра економіки Павло Кухта назвав першу п'ятірку підприємств на приватизацію - Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

На питання, що у Кабміні планують робити з боргами ОПЗ перед компаніями Фірташа, Кухта відповів:

"Цей борг заважає не тільки продажу, він заважає нормальному функціонуванню заводу. Проблемні борги - це випадок не тільки ОПЗ. У багатьох ДП високе боргове навантаження, багато з них є учасниками судових процесів".

Відповідаючи на питання, чи готовий Кабмін взяти зобов'язання ОПЗ на себе, заступник міністра заявив:

"З ОПЗ працює інвестиційний радник. Він запропонує нам варіанти".

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Нагадаємо:

У Фонді держмайна заявили, що очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.

Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.



В липні Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.

На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

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Економічна правда