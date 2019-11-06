У Мінекономіки пояснили, як працюватиме торгівля з Британією у разі "жорсткого" Brexit

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало пояснення щодо торгівлі з Великою Британією у разі її виходу зі складу Євросоюзу без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Уряд Великої Британії підтверджує наміри запровадити одностороннє однорічне відкриття свого ринку для переважної частини імпорту, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, пов'язані з припиненням режиму преференційної торгівлі з низкою країн світу", - йдеться у повідомленні.

Нульове ввізне мито буде встановлено для 88% товарів (у грошовому виразі), водночас тарифні квоти та ставки ввізного мита, відмінні від нульових, будуть встановлені для 533 тарифних ліній.

У 2018 році Україна здійснювала експорт за 223 із згаданих 533 тарифних ліній на загальну суму $16,6 млн, що складає 2,8% загального експорту товарів до Британії. При цьому, об'єми експорту за 162 із згаданих 223 тарифних ліній не перевищували $10 тисяч та в сукупному обсязі склали $79 тисяч.

Таким чином, практично весь об'єм експорту припадає на 61 тарифну лінію, з якого 85% - на три товарних підпозиції (сукупно): цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків ($9,5 млн), одяг ($3,5 млн) та побутові вироби та їх частини з чорних металів ($949 тисяч).

Уряд Британії у випадку "жорсткого" Brexit планує усунути частину тарифних обмежень, які станом на сьогодні застосовуються ЄС. Зазначене стосується у тому числі товарів, які експортуються Україною до ЄС в рамках щорічних безмитних тарифних квот.

З 36 видів товарів, щодо яких встановлені безмитні тарифні квоти ЄС, квоти у повному обсязі застосовуватимуться Британією лише для яловичини (квартальні безмитні тарифні квоти) та харчових продуктів.

Частково застосовуватимуться квоти для імпорту яблучного та виноградного соків, висівок, м'яса птиці та свинини. Таким чином, Британія не буде застосувати тарифні обмеження імпорту до 30 з 36 видів продукції з України.

Крім того, в рамках тимчасового митного режиму заплановано скасування ставок ввізного мита на низку товарів, які станом на сьогодні оподатковуються при імпорті в ЄС: мідь і вироби з неї; алюміній і вироби з нього; добрива мінеральні або хімічні: азотні, фосфорні та із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; продукти неорганічної хімії та інше.

Європейська правда