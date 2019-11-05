Кабмін планує витратити 240 мільйонів на розкриття туристичного потенціалу
Вівторок, 5 листопада 2019, 14:59
У проєкті держбюджету-2020 передбачені видатки "на розкриття туристичного потенціалу" у розмірі 240 мільйонів гривень - такі видатки будуть здійснюватися вперше.
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік.
"Ми вкладаємо кошти в розвиток туристичного потенціалу. Розвиток туризму, на нашу думку, був незаслужено забутий. В окремих країнах світу частка ВВП, яку створює туризм, складає вже близько 10%. В Україні це все ще низькі показники. Ми вважаємо, що це неприйнятно", - підкреслив він.
За словами Гончарука, у Кабміні розраховують, що один іноземний турист, який відвідує Україну, приносить близько 500 доларів у розвиток економіки.
Нагадаємо:
Уряд назвав основні параметри оновленого проєкту державного бюджету на 2020 рік.
Економічна правда
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