Кабмин планирует потратить 240 миллионов на раскрытие туристического потенциала

В проекте госбюджета-2020 предусмотрены расходы "на раскрытие туристического потенциала" в размере 240 миллионов гривен - такие расходы будут осуществляться впервые.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета на 2020 год.

"Мы вкладываем средства в развитие туристического потенциала. Развитие туризма, по нашему мнению, было незаслуженно забыто. В отдельных странах мира доля ВВП, которую создает туризм, составляет уже около 10%. В Украине это все еще низкие показатели. Мы считаем, что это неприемлемо", - подчеркнул он.

По словам Гончарука, в Кабмине рассчитывают, что один иностранный турист, посещающий Украину, приносит около 500 долларов в развитие экономики.

Напомним:

Правительство назвало основные параметры обновленного проекта государственного бюджета на 2020 год.

Экономическая правда