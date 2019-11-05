Кабмин планирует потратить 240 миллионов на раскрытие туристического потенциала
В проекте госбюджета-2020 предусмотрены расходы "на раскрытие туристического потенциала" в размере 240 миллионов гривен - такие расходы будут осуществляться впервые.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета на 2020 год.
"Мы вкладываем средства в развитие туристического потенциала. Развитие туризма, по нашему мнению, было незаслуженно забыто. В отдельных странах мира доля ВВП, которую создает туризм, составляет уже около 10%. В Украине это все еще низкие показатели. Мы считаем, что это неприемлемо", - подчеркнул он.
По словам Гончарука, в Кабмине рассчитывают, что один иностранный турист, посещающий Украину, приносит около 500 долларов в развитие экономики.
Напомним:
Правительство назвало основные параметры обновленного проекта государственного бюджета на 2020 год.
Экономическая правда
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