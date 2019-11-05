Гончарук назвав нові цифри держбюджету на 2020 рік
Уряд назвав основні параметри оновленого проєкту державного бюджету на 2020 рік.
Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу для преси.
Основні показники проєкту державного бюджету на 2020 рік:
Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн,
Видатки - 1,195 трлн гривень (збільшились на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком).
На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.
На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж в минулому році.
Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).
Кошти на виплати субсидії заплановані у бюджеті - 48 млрд грн.
На освіту планується направити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше минулорічного показника бюджету.
Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.
На охорону і безпеку у наступному році буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше ніж в 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.
Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.
Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн.
Також прем'єр міністр заявив, що витрати на обслуговування діяльності уряди і органів центральної влади зменшаться на 10%.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua