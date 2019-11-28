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SkyUp відкриє 4 нових рейси зі Львова

Четвер, 28 листопада 2019, 14:24

Авіакомпанія SkyUp у літньому сезоні-2020 почне виконувати 4 рейси зі Львова в Іракліон (Греція), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія) і Барселону (Іспанія).

Про це заявив гендиректор лоукостера Євген Хайнацький на туристичному форумі Win with the Lion, передає ЦТС.

За словами гендиректора компанії, SkyUp задоволена співпрацею з Львівським аеропором. Незважаючи на поки ще короткий пекріод роботи в ньому, лоукостеру вдалося досягти гарної заповнюваності крісел на маршрутах з/до Львова.

Хайнацький додав, що флот SkyUp Airlines досягне 10 повітряних суден до кінця 2019 року.

Нагадаємо:

24 листопада авіакомпанія SkyUp Airlines виконала перший рейс за маршрутом Львів - Тель-Авів.

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skyup авіа

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Економічна правда
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