SkyUp і "Роза Вітрів" отримали права на чотири маршрути

Державіаслужба видала права SkyUp і "Розі Вітрів" (Windrose) для польотів на чотирьох міжнародних і внутрішніх маршрутах.

Про це повідомляє avianews.

Дозволи оформлені окремими наказами регулятора №634, 635, 636, 638 від 21 квітня.

SkyUp тепер може здійснювати регулярні рейси з Києва і Харкова в Туніс:

Київ - Монастір – три рейси на тиждень.

Київ - Джерба – два рейси на тиждень.

Харків - Монастір – один рейс на тиждень.

"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати з Києва до Кривого Рогу необмежену кількість разів.

У повідомленні вказується, що видані права мають необмежений термін дії.

Також вказується, що отримання дозволу не означає, що авіакомпанія почне польоти.

Зараз Туніс дозволяє в'їзд туристам з України, що створює умови для запуску рейсів. Країна не потребує проходити карантин по прильоту, проте до вильоту необхідно здати ПЛР-тест.

Нагадуємо:

25 березня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси з трьох українських міст в кіпрське місто Ларнака.