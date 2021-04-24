SkyUp і "Роза Вітрів" отримали права на чотири маршрути
Державіаслужба видала права SkyUp і "Розі Вітрів" (Windrose) для польотів на чотирьох міжнародних і внутрішніх маршрутах.
Про це повідомляє avianews.
Дозволи оформлені окремими наказами регулятора №634, 635, 636, 638 від 21 квітня.
SkyUp тепер може здійснювати регулярні рейси з Києва і Харкова в Туніс:
- Київ - Монастір – три рейси на тиждень.
- Київ - Джерба – два рейси на тиждень.
- Харків - Монастір – один рейс на тиждень.
"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати з Києва до Кривого Рогу необмежену кількість разів.
У повідомленні вказується, що видані права мають необмежений термін дії.
Також вказується, що отримання дозволу не означає, що авіакомпанія почне польоти.
Зараз Туніс дозволяє в'їзд туристам з України, що створює умови для запуску рейсів. Країна не потребує проходити карантин по прильоту, проте до вильоту необхідно здати ПЛР-тест.
Нагадуємо:
25 березня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси з трьох українських міст в кіпрське місто Ларнака.
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