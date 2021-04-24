Всі розділи
Укр / Рус

SkyUp і "Роза Вітрів" отримали права на чотири маршрути

Субота, 24 квітня 2021, 13:59

Державіаслужба видала права SkyUp і "Розі Вітрів" (Windrose) для польотів на чотирьох міжнародних і внутрішніх маршрутах. 

Про це повідомляє avianews

Дозволи оформлені окремими наказами регулятора №634, 635, 636, 638 від 21 квітня. 

SkyUp тепер може здійснювати регулярні рейси з Києва і Харкова в Туніс: 

  • Київ - Монастір – три рейси на тиждень. 
  • Київ - Джерба – два рейси на тиждень. 
  • Харків - Монастір – один рейс на тиждень. 

"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати з Києва до Кривого Рогу необмежену кількість разів. 

У повідомленні вказується, що видані права мають необмежений термін дії. 

Також вказується, що отримання дозволу не означає, що авіакомпанія почне польоти. 

Зараз Туніс дозволяє в'їзд туристам з України, що створює умови для запуску рейсів. Країна не потребує проходити карантин по прильоту, проте до вильоту необхідно здати ПЛР-тест. 

Нагадуємо: 

25 березня авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси з трьох українських міст в кіпрське місто Ларнака.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Авіакомпанії авіа Авіакомпанії skyup

powered by lun.ua
Матеріали за темою
SkyUp дозволили літати зі Львова до Баку і анулювали право МАУ на використання цієї лінії 3 квітня 2021, 18:00
Гендиректор Wizz Air: Після завершення пандемії ми знизимо, а не підвищимо вартість квитків 29 березня 2021, 10:45
Керівник Wizz Air Джозеф Вараді: про ціни на квитки, плани щодо України та майбутні банкрутства 29 березня 2021, 08:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!