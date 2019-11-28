SkyUp откроет 4 новых рейса из Львова
Авиакомпания SkyUp в летнем сезоне-2020 начнет выполнять 4 рейса из Львова в Ираклион (Греция), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария) и Барселону (Испания).
Об этом заявил гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий на туристическом форуме Win with the Lion, передает ЦТС.
По словам гендиректора компании, SkyUp довольна сотрудничеством с Львовским аэропортом. Несмотря на пока еще короткий пекриод работы в нем, лоукостеру удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов.
Хайнацкий добавил, что флот SkyUp Airlines достигнет 10 воздушных судов до конца 2019 года.
Напомним:
24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по маршруту Львов - Тель-Авив.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua