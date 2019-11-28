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SkyUp откроет 4 новых рейса из Львова

Четверг, 28 ноября 2019, 14:24

Авиакомпания SkyUp в летнем сезоне-2020 начнет выполнять 4 рейса из Львова в Ираклион (Греция), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария) и Барселону (Испания).

Об этом заявил гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий на туристическом форуме Win with the Lion, передает ЦТС.

По словам гендиректора компании, SkyUp довольна сотрудничеством с Львовским аэропортом. Несмотря на пока еще короткий пекриод работы в нем, лоукостеру удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов.

Хайнацкий добавил, что флот SkyUp Airlines достигнет 10 воздушных судов до конца 2019 года.

Напомним:

24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по маршруту Львов - Тель-Авив.

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авиа

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