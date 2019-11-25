SkyUp почав польоти зі Львова до Тель-Авіва

24 листопада авіакомпанія SkyUp Airlines виконала перший рейс за маршрутом Львів - Тель-Авів.

Про це повідомляє ЦТС, з посиланням на повідомлення компанії.

Повідомляється, що таким чином, перевізник почав польотну програму в Ізраїль.

"24 листопада зі Львова був виконаний перший рейс до Тель-Авіва, яким SkyUp починає польотну програму в Ізраїль. Аеропорт прильоту - Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона", - йдеться в повідомленні компанії.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по четвергах і неділях. Ціна квитка без багажу стартує від 2343 грн, з багажем - від 3020 грн.

Також в SkyUp нагадали, що з 5 грудня почнуть літати в Тель-Авів із Запоріжжя.