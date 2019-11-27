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Коболєв: Остаточне рішення за трьома апеляціями Газпрому буде у 2020 році

Середа, 27 листопада 2019, 17:05

У "Нафтогазі" очікують на остаточне рішення за усіма трьома скаргами "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу у 2020 році.

Про це повідомив у Facebook голова компанії Андрій Коболєв.

"Сьогодні Апеляційний суд округу Свеа відхилив апеляцію Газпрома на перше із трьох рішень Стокгольмського арбітражу.

Мова йде про апеляцію на окреме рішення Стокгольмського арбітражу в справі щодо постачання газу між Нафтогазом та Газпромом, винесене 31 травня 2017 року. В цьому рішенні Трибунал Торгової палати Стокгольма повністю відхилив претензії Газпрому за положенням "бери або плати", - написав Коболєв.

За його словами, слухання за заявою Газпрому про оскарження другого арбітражного рішення (остаточне в справі щодо купівлі-продажу газу) пройдуть у лютому 2020 року, а слухання по апеляції на третє рішення (по транзитному контракту) заплановане на осінь 2020 року.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

Економічна правда

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