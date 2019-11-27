Коболев: Окончательное решение по трем апелляциям Газпрома будет в 2020 году

В "Нафтогазе" ожидают окончательное решение по всем трем жалобам "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража в 2020 году.

Об этом сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.

"Сегодня Апелляционный суд округа Свеа отклонил апелляцию Газпрома на первое из трех решений Стокгольмского арбитража.

Речь идет об апелляции отдельного решения Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа между Нафтогазом и Газпромом, вынесенное 31 мая 2017 года. В этом решении Суд Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил претензии Газпрома по положению "бери или плати", - написал Коболев.

По его словам, слушания по заявлению Газпрома об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) пройдут в феврале 2020 года, а слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланированы на осень 2020 года.

Напомним:

"Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Экономическая правда