Рішення Стокгольмського арбітражу: "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі "Газпрому"

"Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" у Twitter.

Зазначається, що Апеляційний суд округу Свеа погодився з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо спору Газпрому з Нафтогазом з приводу контракту на поставку газу.

"Згідно із сьогоднішнім рішенням, вимога Газпрому відхилена. У зв’язку з цим рішення арбітражного суду не може бути скасовано. Апеляційний суд не виявив порушень з боку арбітражу в ході розгляду", - йдеться у пресрелізі суду.

Підкреслюється, що рішення Апеляційного суду не може бути оскаржене.

"Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмьского арбітражу!" - написав в Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Як повідомляв Вітренко перед початком слухань по апеляції, перша скарга Газпрому стосується рішення арбітражу, яке обнулило зобов'язання Нафтогазу з положенням контракту "бери або плати". Завдяки цьому рішенню, Україна не повинна платити Росії близько 80 млрд доларів.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" домігся заборони виплати "Газпрому" дивідендів по ряду його заарештованих активів.

У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда