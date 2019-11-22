Airbus хоче поліпшити економічність літаків на досвіді гусей

Компанія Airbus має намір впровадити технологію для польотів далекомагістральних літаків в рамках проекту fello'fly, який передбачає парні перельоти повітряних суден.

Про це пише avianews.com.

Перелітні гуси літають зграями в формі літери V, оскільки це дозволяє економити енергію при тривалих перельотах. Це відбувається за рахунок того, що за ватажком зграї генерується висхідний потік повітря, який дозволяє веденим птахам залишатися в повітрі, витрачаючи на це менше енергії.

Попередні розрахунки показали, що при імітуванні польоту в зграї індуктивний опір веденого літака буде зменшуватися за рахунок вільної підйомної сили, що отримується від ведучого літака.

В результаті другий літак зможе знизити тягу двигунів, що призведе до зменшення витрат пального на 5-10%.

Однак парні польоти вимагатимуть більшого контролю з боку пілотів, яким доведеться керувати літаками, розташованими на відносно невеликій відстані один від одного для отримання необхідного ефекту.

До практичних випробувань за проектом fello'fly Airbus має намір приступити в 2020 році, задіявши в них два авіалайнера A350. У компанії сподіваються, що практичне використання дана технологія зможе отримати до середини наступного десятиліття.