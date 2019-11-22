Airbus хочет улучшить экономичность самолетов на опыте гусей

Компания Airbus намерена внедрить технологию для полетов дальнемагистральных самолетов в рамках проекта fello’fly, который предусматривает парные перелеты воздушных судов.

Об этом пишет avianews.com.

Перелетные гуси летают стаями в форме буквы V, поскольку это позволяет экономить энергию при длительных перелетах. Это происходит за счет того, что за вожаком стаи генерируется восходящий поток воздуха, который позволяет ведомым птицам оставаться в воздухе, тратя на это меньше энергии.

Предварительные расчеты показали, что при имитировании полета в стае индуктивное сопротивление ведомого самолета будет уменьшаться за счет свободной подъемной силы, получаемой от ведущего самолета.

В результате второй самолет сможет снизить тягу двигателей, что приведет к уменьшению расхода топлива на 5-10%.

Однако парные полеты потребуют большего контроля со стороны пилотов, которым придется управлять самолетами, расположенными на относительно небольшом расстоянии друг от друга для получения необходимого эффекта.

К практическим испытаниям по проекту fello’fly Airbus намерен приступить в 2020 году, задействовав в них два авиалайнера A350. В компании надеются, что практическое использование данная технология сможет получить к середине следующего десятилетия.