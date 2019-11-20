Разумков сподівається на завершення реконструкції аеропорту Дніпро у 2022 році

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що реконструкція міжнародного аеропорту "Дніпро" завершиться до весни 2022 року.

Про це він заявив на презентації проєкту реконструкції аеропорту, повідомляє Укрінформ.

"Зрозуміло, що тут ми бачимо ще не весь шлях, який доведеться пройти, але початок покладено. Сподіваюся, що до весни 2022 року Дніпро зможе приймати сучасні повітряні судна. Це дасть поштовх і для економічного, і для туристичного зростання міста, тому що тут точно є що подивитися", - сказав Разумков.

Спікер парламенту також зазначив, що в цілому проєкт йому сподобався.

Як підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, для обласної влади це будівництво - один з головних пріоритетів.

Він сподівається, що реконструкція розпочнеться вже у 2020 році. Як повідомляє Укрінформ, за проєктом, злітно-посадкова смуга аеропорту буде довжиною 3,2 км.

Цього достатньо, аби приймати повітряні судна усіх типів, в тому числі Boeing 777.

Нагадаємо:



У державному бюджеті на 2020 рік передбачено понад 1 мільярд гривень на розвиток аеропортів Дніпра та Ізмаїла.

Проєкт з реконструкції аеропорту буде проходити на умовах державно-приватного партнерства.

Злітно-посадкову смугу зведуть за бюджетні кошти. У термінал та аеровокзальний комплекс інвестує українська промислово-фінансова група Олександра Ярославського DCH.