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У 2020 році відремонтують аеропорти Дніпра та Ізмаїла

Субота, 16 листопада 2019, 10:00
 
Злітно-посадкова смуга аеропорту "Ізмаїл"
СЕРГІЙ СМОЛЕНЦЕВ

У державному бюджеті на 2020 рік передбачено понад 1 мільярд гривень на розвиток аеропортів Дніпра та Ізмаїла.

Про це повідомляє data.ua.

На проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту Дніпропетровськ передбачено 1 млрд грн. На ці гроші планується почати будувати нову злітно-посадкову смугу, руліжні доріжки і новий перон.

В Офісі президента загальний бюджет проекту оцінили в 2,9 млрд грн, а терміни реалізації - 1,5-2 роки.

Ще 70 млн грн підуть в якості субвенції з держбюджету в бюджет Одеської області на проведення капітального ремонту аеропорту Ізмаїл, який не працює з 2010 року.

Довжина злітно-посадкової смуги повітряних воріт 1800 метрів дозволяє їм обслуговувати тільки невеликі регіональні літаки.

У липні в Ізмаїлі приступили до капітального ремонту будівлі аеропорту. За словами народного депутата Анатолія Урбанського, представники регіону і міста вже ведуть переговори з іноземними компаніями-лоукостерами.

Нагадуємо:

Авіаційна компанія "Одеса" в найближчому майбутньому планує відкрити авіасполучення з районними центрами області.

"Одеса" веде переговори з обласною владою і представниками Мінінфраструктури щодо відкриття для місцевих авіаперевізників Ізмаїльського аеропорту.

Крім того, компанія має намір відроджувати санітарну авіацію - доставляти при необхідності медиків у віддалені населені пункти регіону.

Аеропорт "Ізмаїл" існує з 1944 року. Спочатку він використовувався прикордонниками, а потім і військовими моряками.

Як цивільний аеропорт "Ізмаїл" експлуатувався з 1964 року. У 1970-80-их роках підприємство відправляло рейси на Київ (Як-40), Сімферополь (Як-40), Одесу (Як-30, Ан-2), Кам'янець-Подільський (Ан-2), Чернівці (Ан-2 ), Львів (Як-40) і на Кишинів (Ан-2).

У 1988 році була здана в експлуатацію злітно-посадкова смуга довжиною 1800 м, що дозволило приймати літаки класу Як-42 і Ан-12.

У 1993-1997 роках аеропорт не працював, але в 1997 році він отримав статус міжнародного. У 2001 році підприємство було передано в комунальну власність Ізмаїла.

Міська влада виділяла кошти на ремонт приміщень та погашення заборгованості із заробітної плати. У цей період аеропорт приймав рейси з Києва, Стамбула та Варни.

У 2006 році його повернули у власність територіальних громад регіону. Однак у області грошей на утримання аеропорту не було, і через три роки підприємство закрилося.

У 2010 році Одеська облрада ухвалила рішення про консервацію основних фондів аеропорту.

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Одеса Дніпро аеропорт

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