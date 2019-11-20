Разумков надеется на завершение реконструкции аэропорта Днепр в 2022 году

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что реконструкция международного аэропорта "Днепр" завершиться к весне 2022 года.

Об этом он заявив на презентации проекта реконструкции аэропорта, сообщает Укринформ.

"Понятно, что здесь мы видим не весь путь, который придется пройти, но начало положено. Надеюсь, что к весне 2022 года Днепр сможет принимать современные воздушные суда. Это даст толчок и для экономического, и для туристического роста города, потому что здесь точно есть на что посмотреть", - сказал Разумков.

Спикер парламента также отметил, что в целом проект ему понравился.

Как подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, для областной власти это строительство - один из главных приоритетов.

Он надеется, что реконструкция начнется уже в 2020 году.

Как сообщает Укринформ, по проекту, взлетно-посадочной полоса аэропорта будет длиною 3,2 км. Этого достаточно, чтобы приймати воздушные суда всех типов, в том числе Boeing 777.

Напомним:

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрена более 1 млрд гривень на развитие аэропортов Днепра и Измаила.

Проект по реконструкции аэропорта будет проходить на условиях государственно-частного партнерства. Взлетно-посадочную полосу построят за бюджетные средства. В терминал и аэровокзальный комплекс инвестирует украинская промышленно-финансовая группа Александр Ярославского DCH.