Рахункова палата: Зволікання з легалізацією грального бізнесу створює ризики

Включення до держбюджету-2020 надходжень на основі ще не прийнятих законів про легалізацію грального бізнесу і регулювання видобутку бурштину створює ризики ненадходження відповідних доходів.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Ці надходження до бюджету поки що не підкріплені законодавчими актами. Я дуже хочу, щоб ми побачили реальні законодавчі акти. Сподіваюсь, що закони по гральному бізнесу і по бурштину будуть проголосовані, і ми будемо отримувати реальні надходження до бюджету. Як і в який спосіб – це буде регулюватися виключно на рівні законів", – підкреслив він.

Відповідно до державного бюджету-2020, Кабмін розраховує на надходження понад 4 млрд грн від грального бізнесу і 0,5 млрд грн від діяльності з видобутку бурштину.

За словами Пацкана, законопроєкти, які врегульовують діяльність у зазначених сферах, ще розглядаються у профільних комітетах.

"Рахункова палата, аналізуючи проєкти державних бюджетів, неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися норм Бюджетного і Податкового кодексів. Неприпустимо включати до бюджету додаткові надходження від ще неприйнятих законодавчих змін", - заявив він.

"Для дотримання збалансованості бюджетних показників на 2020 рік належало б прийняти відповідні законопроєкти до затвердження бюджету на наступний рік. Неприйняття цих законів або прийняття в іншій редакції посилює ризик ненадходження до державного бюджету відповідних доходів", - підкреслив голова Рахункової палати.

Нагадаємо:

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

Читайте також: Зе! легалізує гральний бізнес. Що буде з лотереями, автоматами, букмекерами, покером та казино

Економічна правда