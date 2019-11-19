Счетная палата: Промедление с легализацией игорного бизнеса создает риски

Включение в госбюджет-2020 поступлений на основе еще не принятых законов о легализации игорного бизнеса и регулирования добычи янтаря создает риски непоступления соответствующих доходов.

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Эти поступления в бюджет пока не подкреплены законодательными актами. Я хочу, чтобы мы увидели реальные законодательные акты. Надеюсь, что законы по игорному бизнесу и по янтарю будут проголосованы, и мы будем получать реальные поступления в бюджет. Как и каким образом - это будет регулироваться исключительно на уровне законов", - подчеркнул он.

Согласно государственному бюджету-2020, Кабмин рассчитывает на поступление более 4 млрд грн от игорного бизнеса и 0,5 млрд грн от деятельности по добыче янтаря.

По словам Пацкана, законопроекты, регулирующие деятельность в указанных сферах, еще рассматриваются в профильных комитетах.

"Счетная палата, анализируя проекты государственных бюджетов, неоднократно подчеркивала необходимость соблюдать нормы Бюджетного и Налогового кодексов. Недопустимо включать в бюджет дополнительные поступления от еще не принятых законодательных изменений", - заявил он.

"Для соблюдения сбалансированности бюджетных показателей на 2020 год следовало бы принять соответствующие законопроекты до утверждения бюджета на следующий год. Неприятие этих законов или принятия в другой редакции усиливает риск непоступления в государственный бюджет соответствующих доходов", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Напомним:

Новый законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что казино смогут размещаться только на базе крупных 5-ти звездочных отелей.

В тексте идет речь о размещении казино только на базе пятизвездочных отелей. В случае Киева - такими могут стать гостиницы с номерным фондом не менее 200 номеров, в Одессе, Харькове, Днепре и Львове - с номерным фондом не менее 120 номеров. Для других городов размер номерного фонда должен быть не менее 100 номеров.

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Экономическая правда