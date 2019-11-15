Процедура анбандлінгу завершиться вчасно - міністр

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що процедура анбандлінгу Нафтогазу завершиться до кінця 2019 року.

Про це він написав у Facebook після голосування у Верховній Раді.

"Вчора Путін заявив, що продовження транзиту газу через Україну можливе лише, якщо ми встигнемо до Нового року провести анбандлінг Нафтогазу.

Анбандлінгу бути! І сьогодні ми це довели! Законопроект про анбандлінг №2239-1 прийнято!", - написав він.

Він підкреслив, що ГТС України залишається у 100% власності держави.

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Нагадаємо:

31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №2239-1 про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання.

15 листопада Верховна Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС України від "Нафтогазу".

Президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

Економічна правда