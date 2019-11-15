Процедура анбандлінгу завершиться вчасно - міністр
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що процедура анбандлінгу Нафтогазу завершиться до кінця 2019 року.
Про це він написав у Facebook після голосування у Верховній Раді.
"Вчора Путін заявив, що продовження транзиту газу через Україну можливе лише, якщо ми встигнемо до Нового року провести анбандлінг Нафтогазу.
Анбандлінгу бути! І сьогодні ми це довели! Законопроект про анбандлінг №2239-1 прийнято!", - написав він.
Він підкреслив, що ГТС України залишається у 100% власності держави.
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Нагадаємо:
31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №2239-1 про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання.
15 листопада Верховна Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС України від "Нафтогазу".
Президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.
Економічна правда
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