Рада розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС

Верховна Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС України від "Нафтогазу".

За відповідні рішення проголосували 292 народні депутати (235 - депутати "Слуги народу", 18 – "Європейської солідарності" та 19 - депутати партії "Голос").

Перед голосуванням прем'єр Олексій Гончарук закликав народних депутатів усунути неузгодженості з Євросоюзом у законі про анбандлінг.

"Росіяни дуже не хочуть, щоб у нас вийшло підготувати нашу газотранспортну систему і нашого оператора до продовження контракту… Путін сказав: та ми готові, дешевий газ для України – звичайно, транзит – звичайно, але ж українці не справляться з тим, щоб підготувати систему.

Ви два тижні тому проголосували за дуже правильні закони. Після цього окремі народні депутати заблокували його своєю постановою – і морочили нам голову два тижні всякими різними хитромудрими правками.

Зараз разом із юридичним управлінням Верховної Ради, разом із керівництвом Верховної Ради, з комітетом, із міністерством, з європейцями – сьогодні ми вночі отримали останнього листа про підтвердження – спробували знайти формулювання, які ні в кого не викличуть сумніву щодо того, що українська газотранспортна система на 100% залишається в Україні. Власність України в українській компанії – на 100%.

Не ведіться на маніпуляції. У мене є взагалі підозра, що тут працює ФСБ, друзі. Але, звичайно, щодо цього потрібно робити окремі висновки. Не ведіться на маніпуляції, будьте сильними", - сказав він.

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Нагадаємо:

Раніше Енергетичне співтовариство попередило, що зміна деяких положень Закону про анбандлінг "Нафтогазу" призведе до невідповідності Директиві ЄС та Закону про ринок газу.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №2239-1 про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання.

У червні партія ВО "Батьківщина" зверталася до Державного бюро розслідувань з заявою через доведення до штучного банкрутства української газотранспортної системи.

Економічна правда