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Зеленський підписав закон про відокремлення ГТС

П'ятниця, 15 листопада 2019, 18:40

Президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

Про це повідомила у Facebook заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

"Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

Попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету", - написала вона.

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Нагадаємо:

31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №2239-1 про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання.

15 листопада Верховна Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС України від "Нафтогазу".

Економічна правда

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Нафтогаз ГТС Зеленський

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