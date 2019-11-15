Процедура анбандлинга завершится вовремя - министр

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что процедура анбандлинга Нафтогаза завершится до конца 2019 года.

Об этом он написал в Facebook после голосования в Верховной Раде.

"Вчера Путин заявил, что продолжение транзита газа через Украину возможно только, если мы успеем до Нового года провести анбандлинг Нафтогаза.

Анбандлингу быть! И сегодня мы это доказали! Законопроект об анбандлинге №2239-1 принят!", - написал он.

Он подчеркнул, что ГТС Украины остается в 100% собственности государства.

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Напомним:

31 октября Верховная Рада приняла закон №2239-1 об анбандлинге "Нафтогаза" – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

15 ноября Верховная Рада устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от "Нафтогаза".

Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

Экономическая правда