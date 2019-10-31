Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила закон про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання.

За відповідний документ №2239-1 проголосував 341 депутат.

Анбандлінг зробить можливим укладання нового договору про транзит за європейськими правилами.

Анбандлінг — один з ключових принципів регулювання електроенергетики та нафтогазової галузі. Юридична суть цього принципу полягає в тому, що власник мереж/інфраструктури може займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням такими мережами/інфраструктурою (транспортування, зберігання ресурсів), але не може одночасно бути суб'єктом суміжного ринку — продавати або виробляти ресурси. Наприклад, газорозподільне підприємство не може займатися виробництвом та/або постачанням газу, а постачальник або виробник електроенергії не може бути в той же час власником електромереж.

Закон не передбачає приватизацію, концесію чи будь-які інші дії з українською ГТС. Вона залишиться виключно у державній власності.

Водночас документ передбачає створення окремої компанії — Оператора ГТС, на яку не може впливати Нафтогаз.

"Анбандлінг означає залучення інвестицій в українську ГТС та створення незалежного оператора у повній відповідності до європейського законодавства. Більше того, прийнятий законопроект є виконанням міжнародних зобов’язань України.