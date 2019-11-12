Мінфін знизив ставку за валютними і гривневими ОВДП

Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку за 2-річними облігаціями внутрішньої держпозики до 4,02%, за 3-річними гривневими - до 13,07%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що за підсумками аукціону 12 листопада залучили 10 897 млн грн.

Загалом, Мінфін запропонував інвесторам державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки.

"Вперше за останні два місяці інвестори також мали можливість придбати державні облігації номіновані в доларах США. Термін обігу останніх – 2 роки. Високий попит на державні облігації та ефективна політика Міністерства фінансів з управління державним боргом, дозволили в черговий раз знизити вартість запозичень", - йдеться у повідомленні.

Середньозважені ставки дохідності за підсумками аукціону склали:

• за 6-місячними ОВДП – 14,1% (зниження на 125 базисних пунктів);

• за 1-річними ОВДП – 13,74% (зниження на 26 б.п.);

• за 3-річними ОВДП – 13,07% (зниження на 199 б.п.);

• за 2-річними ОВДП номінованими в доларах США – 4,02% (зниження на 148 б.п.).



Нагадаємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики 5 листопада Міністерство фінансів залучило до бюджету 3,14 мільярдів гривень

Економічна правда