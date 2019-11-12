Мінфін знизив ставку за валютними і гривневими ОВДП
Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку за 2-річними облігаціями внутрішньої держпозики до 4,02%, за 3-річними гривневими - до 13,07%.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що за підсумками аукціону 12 листопада залучили 10 897 млн грн.
Загалом, Мінфін запропонував інвесторам державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки.
"Вперше за останні два місяці інвестори також мали можливість придбати державні облігації номіновані в доларах США. Термін обігу останніх – 2 роки. Високий попит на державні облігації та ефективна політика Міністерства фінансів з управління державним боргом, дозволили в черговий раз знизити вартість запозичень", - йдеться у повідомленні.
Середньозважені ставки дохідності за підсумками аукціону склали:
• за 6-місячними ОВДП – 14,1% (зниження на 125 базисних пунктів);
• за 1-річними ОВДП – 13,74% (зниження на 26 б.п.);
• за 3-річними ОВДП – 13,07% (зниження на 199 б.п.);
• за 2-річними ОВДП номінованими в доларах США – 4,02% (зниження на 148 б.п.).
Нагадаємо:
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики 5 листопада Міністерство фінансів залучило до бюджету 3,14 мільярдів гривень
Економічна правда
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