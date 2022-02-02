Глава Мінфіну про підвищення зарплат лікарям: Коштів більш ніж достатньо

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Міністр фінансів Сергій Марченко переконує, що коштів на підвищення зарплат лікарям до мінімум 20 тис грн "більш ніж достатньо".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

Читачі-лікарі з регіонів кажуть ЕП, що їм пропонують "добровільно" писати заяви про переведення на пів ставки, на 0,2 ставки, хоча вони працюють повну зміну.

ЕП запитала у Марченка, чи вистачає закладених у бюджеті коштів на задеклароване підвищення зарплат лікарям.

"Я називаю це б…ством! (про випадки про пів ставки - ред.).

Ми порахували реальну потребу в коштах на ці цілі, але НСЗУ платить за послуги. Є складне питання, як реалізувати ухвалене президентом рішення про збільшення реальних зарплат лікарів і медсестер", - сказав він.

"Зараз цьому питанню приділена максимальна увага президента, прем'єр-міністра та міністра охорони здоров’я. Цього місяця це буде лакмусом того, як чітко відреагували на місцях.

Я ще раз підкреслюю: коштів більш ніж достатньо. Є навіть буферний запас коштів на випадок, якщо деякі заклади випадають. Їх МОЗ готовий надати, щоб це рішення було реалізоване повною мірою", - додав глава Мінфіну.

За його словами, випадки щодо 0,5 ставки, 0,2 ставки - це все помилки системи.

"Це не може мати масовий характер. Навіть якщо такі випадки є, то є спосіб, як на це відреагувати та вирішити проблему.

Тут дуже багато залежить від керівників медичних закладів і від їх взаємодії з НСЗУ. Я закликаю всіх керівників приділити ретельну увагу цьому питанню, щоб жоден медичний працівник не був обділений заробітною платою, навіть якщо потенційно можуть бути такі ситуації", - резюмував він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Панікують ті, хто хотів заробити на Україні". Міністр фінансів про вплив військ РФ на стабільність економіки

Нагадаємо:

На цей рік закладені видатки на підвищення зарплат лікарям до мінімум 20 тисяч гривень.

Економічна правда