Минфин снизил ставку по валютным и гривневым ОВГЗ

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку по 2-летним облигациям внутреннего госзайма до 4,02%, по 3-годовым гривневым - до 13,07%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что по итогам аукциона 12 ноября привлекли 10 897 млн ​​грн.

В общем, Минфин предложил инвесторам государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

"Впервые за последние два месяца инвесторы также имели возможность приобрести государственные облигации, номинированные в долларах США. Срок обращения последних - 2 года.

Высокий спрос на государственные облигации и эффективная политика Министерства финансов по управлению государственным долгом, позволили в очередной раз снизить стоимость заимствований", - говорится в сообщении.

Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:

• по 6-месячным ОВГЗ - 14,1% (снижение на 125 базисных пунктов)

• по 1-летним ОВГЗ - 13,74% (снижение на 26 б.п.)

• по 3-летним ОВГЗ - 13,07% (снижение на 199 б.п.)

• по 2-летним ОВГЗ, номинированным в долларах США - 4,02% (снижение на 148 б.п.).

Напомним:

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 5 ноября Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.

Экономическая правда