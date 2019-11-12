Минфин снизил ставку по валютным и гривневым ОВГЗ
Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку по 2-летним облигациям внутреннего госзайма до 4,02%, по 3-годовым гривневым - до 13,07%.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что по итогам аукциона 12 ноября привлекли 10 897 млн грн.
В общем, Минфин предложил инвесторам государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.
"Впервые за последние два месяца инвесторы также имели возможность приобрести государственные облигации, номинированные в долларах США. Срок обращения последних - 2 года.
Высокий спрос на государственные облигации и эффективная политика Министерства финансов по управлению государственным долгом, позволили в очередной раз снизить стоимость заимствований", - говорится в сообщении.
Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:
• по 6-месячным ОВГЗ - 14,1% (снижение на 125 базисных пунктов)
• по 1-летним ОВГЗ - 13,74% (снижение на 26 б.п.)
• по 3-летним ОВГЗ - 13,07% (снижение на 199 б.п.)
• по 2-летним ОВГЗ, номинированным в долларах США - 4,02% (снижение на 148 б.п.).
Напомним:
На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 5 ноября Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua