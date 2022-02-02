Марченко розповів, чи бачить себе в політиці, коли піде з Мінфіну

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що поки "не бачить себе в сучасній політиці".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком "Українська стратегія Гройсмана".

На питання, чи бачить він себе в політиці після звільнення з Мінфіну, він відповів:

"Залежить від того, коли це станеться, як це станеться, у якому настрої я залишу посаду. Зрозуміло, що ця посада не вічна. Я не можу на це питання відповісти. Я ще не визначився".

"Розуміння політики має виходити з того, яку ідеологію сповідує політична партія. Сьогодні люди можуть бути праворадикалами, завтра – соціалістами, післязавтра – популістами. Так у нас по колу.

Усі намагаються спіймати настрої суспільства, щоб за них проголосували. Це мене зупиняє від майбутніх політичних кроків. У мене є сформовані ідеї та цінності, але я поки не бачу себе в сучасній політиці", - додав він.

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Економічна правда