В Україні сповільнилось автовиробництво

У жовтні 2019 року підприємства українського автопрому виготовили 913 одиниць автотранспортних засобів - це на 13% менше, ніж у вересні.

Про це повідомляє Укравтопром.

"Минулого місяця вся статистика по легковим авто знову була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. Жовтневий результат Єврокару становив 802 автомобілі.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшився з 1 шт у вересні до 30 шт у жовтні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництво автобусів у порівнянні з попереднім місяцем знизилось на 12% до 81 шт.

Загалом з початку 2019 року в Україні випустили 6196 одиниць автотранспортних засобів - це на 6% перевищує показник річної давності.

Легкових авто виготовили 5381 шт (+7%), комерційних - 111 шт (-15%), автобусів - 704 шт (+4%).

Економічна правда