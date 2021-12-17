На кордоні з Польщею скупчилось 500 вантажівок

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На автомобільних пунктах пропуску України з Польщею скупчилося до 500 вантажівок через нові карантинні обмеження з польського боку.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці заступник міністра інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм.

За його словами, за останні дві доби на автомобільних пунктах пропуску з Польщею стався транспортний колапс.

В ніч з 14 на 15 грудня уряд Польщі посилив карантинні обмеження, і тепер для в’їзду на територію Польщі водії вантажного транспорту повинні пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 24 години, зазначив заступник міністра.

З його слів, рішення було запроваджено без попередження, тому біля КПП вишукувалися черги завдовжки кілька кілометрів.

На пунктах пропуску Ягодин транспортний потік впав на 400%, у Краковці 70% усього вантажного транспорту було розвернуто.

"Біля пунктів пропуску вже другу добу простоює до 500 вантажівок", - повідомив Найєм.

Водночас він проінформував, що Волинська державна адміністрація, обласна рада та місцеві працівники прикордонної та митної служби дуже оперативно відреагували на ситуацію і зробили все можливе, аби захистити перевізників.

Протягом перших 12 годин на пунктах пропуску почала роботу державна лабораторія для проведення ПЛР-тестування, до яких приєдналися також приватні структури, як допомагають з оперативним проведенням тестів. Прикордонна та митна служби збільшили кількість інспекторів, які максимально пришвидшили митне оформлення.

Найєм висловив сподівання, що найближчим часом уряд Польщі внесе зміни до відповідних постанов і виключить з переліку водіїв вантажних транспортних засобів.

Раніше повідомлялось, що Україна може звернутися в арбітраж зі скаргою на Польщу в разі відмови у вирішенні ситуації зі скороченням міжнародних автодозволів на перевезення польською стороною.

Європейська правда