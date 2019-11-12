В Украине замедлилось автопроизводство

В октябре 2019 года предприятия украинского автопрома изготовили 913 единиц автотранспортных средств - это на 13% меньше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Укравтопром.

"В прошлом месяце вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. Октябрьский результат Еврокар составил 802 автомобиля.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 шт в сентябре до 30 шт в октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство автобусов в сравнении с предыдущим месяцем снизилось на 12% до 81 шт.

Всего с начала 2019 года в Украине выпустили 6196 единиц автотранспортных средств - это на 6% превышает показатель годичной давности.

Легковых авто изготовили 5381 шт (+ 7%), коммерческих - 111 шт (-15%), автобусов - 704 шт (+ 4%).

Экономическая правда