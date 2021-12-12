Peugeot до 2030 року продаватиме в Європі лише електромобілі
У Peugeot оголосили, що до 2030 року в Європі автовиробник продаватиме лише електромобілі.
Про це заявила в інтерв'ю Automotive News глава Peugeot Лінда Джексон.
На інших міжнародних ринках цей французький автовиробник зберігає машини з двигуном внутрішнього згоряння. На даний момент у Peugeot є два електрокари: електричні версії моделей Peugeot 208 та 2008.
Нагадуємо:
Раніше інші бренди, що входять до складу концерну Stellantis, куди входить і Peugeot оголосили, що через кілька років продаватимуть на європейському континенті тільки машини з електричною силовою установкою.
Так, DS з 2026 року випускатиме для Європи лише електромобілі. Alfa Romeo випускатиме для європейського ринку лише електромобілі з 2027 року, а Opel – з 2028 року.
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