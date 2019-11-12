У Кличка презентували проєкт бюджету Києва на 2020 рік

Прогнозований бюджет Києва на 2020 рік становить 57,99 мільйонів гривень - на 16% збільшено фінансування галузі освіти, на 6% – житлово-комунального, на 15% – дорожньо-транспортного господарства.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту фінансів КМДА у Facebook.

Зазначається, що за загальним фондом доходи проекту бюджету складають 52 млрд 832 млн грн, за спеціальним – 5 млрд 158 млн.

Видатки складають 57 млрд 991 млн грн, які розподілено таким чином: освіта – 21 млрд 633 млн (37% у структурі бюджету), охорона здоров’я – 6 млрд 717 млн (12%), соціальний захист – 4 млрд 443 млн (8%), ЖКГ – 6 млрд 766 млн (12%), транспорт і дорожнє господарство – 10 млрд 185 млн (17%), культура – 1 млрд 633 млн (3%), інші заходи з економічної діяльності – 1 млрд 56 млн (2%), інші – 5 млрд 545 млн (9%).

"Тобто, структура бюджету паритетна структурі 2019 року і дозволяє головним розпорядникам бюджетних коштів селекціонувати ті вагомі завдання, які вони повинні реалізувати", - підкреслив директор Департаменту фінансів Володимир Рекік.

Економічна правда