Як можуть змінитись ціни на житло у Києві у 2022 році – прогнози учасників ринку

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У 2022 році попит на житло у Києві знижуватиметься - експерти, зокрема, очікують, що темпи зростання цін уповільняться до 12-15%.

Про це говорять учасники ринку, йдеться у статті ЕП.

Прогнози на 2022 рік

"Оскільки ціни зростають швидше, ніж добробут населення, попит знижуватиметься", – вважає директор компанії M4U Володимира Даниленка Даниленко. Він очікує, що темпи зростання цін уповільняться до 12-15%.

"Припускаю, що завдяки новій пропозиції рівень "розпроданості" до кінця 2022 року знизиться до показника 2019 року – 40-45%. Це станеться, якщо економіко-політичний контекст, як мінімум, не стане гіршим, а тенденція покращення роботи дозвільної системи в будівництві триватиме", – говорить Даниленко.

Скільки нових будівельних майданчиків може з'явитися? Директорка з продажів групи компаній DIM Руслана Грабко оцінює потенціал зростання обсягу проєктів у 2022 році 25-30 відсотками.

"Усе залежатиме від цін на металопродукцію та енергоносії, геополітичної ситуації та доходів населення. Про цінову динаміку та рівень попиту можна буде говорити пізніше, зараз надто багато невідомих змінних", – каже вона.

У "КАН девелопменті" вважають, що зростання цін на нерухомість більшою мірою залежатиме від вартості енергоресурсів та рівня інфляції.

Директорка з продажів компанії A Development Марина Гудима прогнозує зростання вартості квадратного метра в столиці на 10-15%.

На думку СЕО девелоперської компанії ENSO Раміля Мехтієва, ситуація на ринку може хитнутися в будь-який бік.

"Є вірогідність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу", – прогнозує він.

Водночас не під запис забудовники озвучують менш оптимістичні прогнози.

Співвласник великої будівельної компанії каже, що можливості бізнесу здійснювати капітальні інвестиції вичерпані.

"Вартість житла зросте в межах статистичної похибки або навіть знизиться", – говорить співрозмовник ЕП.

При цьому собівартість будівництва може зрости на 10-15%, додає він. У такому випадку в нових гравців на ринку можуть виникнути проблеми.

"У Київ зайшло багато малих забудовників. Вони купують "стрьомні" майданчики і починають будувати, не розуміючи своєї собівартості. Демпінгуючи заради продажів, вони ризикують збанкрутувати", – каже співрозмовник.

Підсумки 2021 року

У 2021 році середня вартість квадратного метра в столичній новобудові піднялася на 25% – з 27,7 тис грн до 34,7 тис грн. Відбулося це під впливом загальноекономічних та ринкових факторів, збільшення інвестпопиту та остаточної ліквідації ДАБІ. Ціни підвищувалися через високу інфляцію, подорожчання сировини та тарифів на енергоносії, кажуть опитані експерти.

При цьому, зростанню цін сприяли не тільки об'єктивні фактори – бізнесмени скаржаться на неефективну роботу "Укрзалізниці". Дефіцит вагонів та локомотивів створює штучний дефіцит сировини, що видобувається в Україні. Крім того, зросли витрати на оплату праці.

Читайте детальніше про ситуацію на столичному ринку нерухомості у 2021 році та прогнози на 2022-й у матеріалі Олександра Колесніченка: Житло в Києві за рік подорожчало на третину. Чому такого не буде у 2022-му

Економічна правда