Верховний Суд підтвердив заборону скандального будівництва в центрі Києва

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ "ЗАХИСТИМО ПРОТАСІВ ЯР"

Касаційний адміністративний суд визнав законним рішення Київської міської ради про заборону скандального будівництва в парку "Протасів Яр".

Джерело: постанова Верховного Суду

Дослівно: "Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду погодилася з рішенням суду апеляційної інстанції про те, що під час прийняття оскаржуваних рішень Київміськрада діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України з огляду на таке.

Крім цього, Верховний Суд узяв до уваги висновки Конституційного Суду України в рішенні від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, де зазначено, що орган місцевого самоврядування має право за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України)".

Деталі: Забудовник у позові до Суду переконував, що міськрада не може скасувати своє попереднє рішення про надання йому цієї земельної ділянки в оренду для забудови.

2007 року депутати Київміськради внесли зміни до Генерального плану міста й Програми озеленення, за якими ділянку зелених насаджень загального користування на вулиці Миколи Амосова віднесли до території житлової і громадської забудови.

Договір оренди, за яким забудовник мав забезпечити будівництво й експлуатацію житлового комплексу, уклали строком до 22 червня 2017 року. Однак суди попередніх інстанцій установили, що будівництва чи підготовку до нього не здійснювали.

У суді вирішили, що оскільки договір оренди із забудовником не продовжували, то Київміськрада мала право повернути ділянці її первинне призначення.

Передісторія:

Восени 2019 року громадські активісти та журналісти-розслідувачі заявляли, що в столичному парку будівельна компанія "Дайтон Груп", пов’язана з дніпровським бізнесменом і екснардепом Геннадієм Корбаном, планувала збудувати три високоповерхівки. Очільник ініціативної групи, яка виступала проти будівництва, Роман Ратушний заявляв, що йому надходили погрози від високопосадовців Офісу президента.

28 липня Київська міська рада повернула статус території зелених насаджень загального користування земельним ділянкам у парку відпочинку Протасів Яр у Солом’янському районі Києва. Згодом у жовтні Окружний адміністративний суд Києва також скасував дозвіл на скандальне будівництво.

Українська правда