У Кличко презентовали проект бюджета Киева на 2020 год

Прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год составляет 57,99 миллионов гривен - на 16% увеличено финансирование отрасли образования, на 6% - жилищно-коммунального, на 15% - дорожно-транспортного хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента финансов КГГА в Facebook.

Отмечается, что по общему фонду доходы проекта бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному - 5 млрд 158 млн.

Расходы составляют 57 млрд 991 млн грн, которые распределены следующим образом: образование - 21 млрд 633 млн (37% в структуре бюджета), здравоохранение - 6 млрд 717 млн ​​(12%), социальная защита - 4 млрд 443 млн (8 %), ЖКХ - 6 млрд 766 млн (12%), транспорт и дорожное хозяйство - 10 млрд 185 млн (17%), культура - 1 млрд 633 млн (3%), другие мероприятия по экономической деятельности - 1 млрд 56 млн ( 2%), другие - 5 млрд 545 млн (9%).

"То есть, структура бюджета паритетна структуре 2019 года и позволяет главным распорядителям бюджетных средств селекционировать те весомые задачи, которые они должны реализовать", - подчеркнул директор Департамента финансов Владимир Рекик.

Экономическая правда